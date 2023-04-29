Курбанов рассказал, за счет чего ЦСКА сравнял счет в серии с «Локомотивом»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (98:75) в шестом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Впечатления положительные: сыграли близко к идеалу. В такой баскетбол нам надо было играть всю серию. Самой важной задачей по ходу встречи было не сбиться на быстроатакующий баскетбол, потому что мы прекрасно помним, как краснодарцы отыграли «+19» в третьем матче.

То, с каким настроем мы вышли на матч, задало импульс всей игре. Даже если и ошибались в защите, то быстро подстраховывали. Это дало нам уверенность в нападении. Я даже не помню, было ли по ходу сезона, чтобы мы реализовали столько быстрых отрывов. Но мы не будем расслабляться — еще предстоит седьмая игра. Надеюсь, что у нас хватит профессионализма, чтобы не расслабиться», — цитирует пресс-служба лиги Курбанова.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.