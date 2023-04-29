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29 апреля, 05:37

Квитковских: «Усталость, конечно, накопилась, но у нас есть еще один шанс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских прокомментировал поражение от ЦСКА (75:98) в шестом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Сегодня у нас не получилось многое. Во-первых, защита: мы играли чересчур открыто, ничем не отвечали на их агрессию, давали им слишком много открытых бросков. В ЦСКА практически все умеют бросать, и давать им свободу — ошибка.

У нас были мысли о том, что можем выйти в финал — но это естественно. Усталость, конечно, накопилась, но у нас есть еще один шанс. Думаю, мы восстановимся и дадим бой. Нам нельзя опускать руки, нужно сплотиться. По сравнению с прошлой игрой эта получилась полностью противоположной. Конечно, обидно. Но шанс у нас еще есть», — цитирует пресс-служба лиги Квитковских.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

 

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/sedmomu-matchu-byt-tsska-vozvrashhaet-polufinalnuyu-seriyu-v-moskvu/
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