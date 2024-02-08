Изменилось время начала матча «Зенит» — «Локомотив-Кубань»

Баскетбольный клуб «Зенит» на официальном сайте объявил об изменении времени начала матча 27-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

Игра пройдет также 11 февраля в Санкт-Петербурге на домашней КСК «Арене». Начало перенесено на 13.00.

Изначально матч должен был начаться в 17.30. Перенос связан с тем, что в воскресенье в Санкт-Петербурге состоится историческое событие — первый домашний матч хоккейного клуба СКА на новой «СКА-Арене».

В текущем сезоне «Зенит» и «Локо» трижды встречались друг с другом. В рамках Суперкубка-2023 клуб из Петербурга обыграл краснодарцев в финале. В первой части регулярного чемпионата две победы остались уже за подопечными Александра Секулича.