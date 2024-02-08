Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:31

Изменилось время начала матча «Зенит» — «Локомотив-Кубань»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Баскетбольный клуб «Зенит» на официальном сайте объявил об изменении времени начала матча 27-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

Игра пройдет также 11 февраля в Санкт-Петербурге на домашней КСК «Арене». Начало перенесено на 13.00.

Изначально матч должен был начаться в 17.30. Перенос связан с тем, что в воскресенье в Санкт-Петербурге состоится историческое событие — первый домашний матч хоккейного клуба СКА на новой «СКА-Арене».

В текущем сезоне «Зенит» и «Локо» трижды встречались друг с другом. В рамках Суперкубка-2023 клуб из Петербурга обыграл краснодарцев в финале. В первой части регулярного чемпионата две победы остались уже за подопечными Александра Секулича.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
1
0
Читайте также
CAS признал показания Валиевой недостаточными для оправдания
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой
В Казани мужчина выбросил двухлетнюю дочь с пятого этажа
Wildberries рассказала о конфликте на складе в Электростали
Байден рассказал о недавней беседе с умершим канцлером ФРГ Колем
«Роскосмос» показал снимок циклона «Ольга», вызвавшего снегопад в Москве
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шакулин уверен, что ЦСКА и УНИКС сыграют в финальной серии Лиги ВТБ
Новости
RSS RSS
Все новости