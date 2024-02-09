Единая лига ВТБ получила рекордную выручку от продажи билетов на Матч звезд-2024

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что выручка с продажи билетов на Матч всех звезд 2024 года составила 17 миллионов рублей.

«В этом году лига установила сразу два рекорда перед Матчем звезд. Впервые все билеты проданы больше чем за неделю до мероприятия. Также у лиги в этом году рекордная выручка — более 17 миллионов рублей. На сегодняшний день Матч звезд уже доказал свою состоятельность. Это знаковое событие для Единой лиги ВТБ, своего рода витрина, где мы показываем все самое лучшее и интересное. Сейчас Матч звезд входит в категорию шоу и пользуется спросом не только у баскетбольных болельщиков, но и у искушенной топовыми событиями столичной публики», — приводит ТАСС слова Корстин.

Матч звезд Единой лиги ВТБ-2024 пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 18 февраля. Тренерами звездных коллективов будут Эмил Райкович и Велимир Перасович.