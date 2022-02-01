Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о роли в команде новичка клуба — защитника Аллерика Фримена.

«Фримен добавит нашей команде атакующего мастерства, у него есть способность создавать пространство и дистанцию от соперника за счет готовности пройти под кольцо или бросить издали, он может создавать возможности для себя и для товарищей по команде. Аллерик в хорошем возрасте, он имеет опыт выступлений в Евролиге за «Асвел». Очевидно, он понимает, что приходит в команду с большим количеством хороших игроков, здоровая конкуренция поможет нам. К тому же в неопределенной ситуации, когда многие игроки и тренеры болеют, нужна более «длинная» скамейка. Теперь все зависит от него и от нас; мы все, товарищи по команде и тренеры, должны помочь ему быстро адаптироваться», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.

Таким образом, в команде заняты восемь из девяти возможных позиций иностранного игрока. Изменения в составах клубов Евролиги допускаются до 23 февраля включительно.