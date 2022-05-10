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Сегодня, 18:40

Итудис прокомментировал первое поражение ЦСКА в серии против «Локомотива-Кубани»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (82:94).

«Поздравляю «Локо», они заслужили победу. Поздравляю болельщиков «Локо», они создали отличную атмосферу. Мы должны посмотреть видео, и мы должны восстановиться. Мы начали так, как и ожидали. Если мы хотим, чтобы нам повезло выиграть четвертую игру, нам нужно не уступать им в жесткости», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА.

Четвертый матч противостояния пройдет также в Краснодаре 12 мая.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-05-10-lokomotiv-kuban-cska-news-report/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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