Итудис прокомментировал первое поражение ЦСКА в серии против «Локомотива-Кубани»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (82:94).

«Поздравляю «Локо», они заслужили победу. Поздравляю болельщиков «Локо», они создали отличную атмосферу. Мы должны посмотреть видео, и мы должны восстановиться. Мы начали так, как и ожидали. Если мы хотим, чтобы нам повезло выиграть четвертую игру, нам нужно не уступать им в жесткости», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА.

Четвертый матч противостояния пройдет также в Краснодаре 12 мая.