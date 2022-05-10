«Фенербахче» рассматривает Паскуаля на должность главного тренера

Главный тренер «Зенита» Хавьера Паскуаль в следующем сезоне может возглавить «Фенербахче». Турецкий клуб проявляет предметный интерес к испанскому специалисту, пишет турецкий журналист Фатих Сабович.

«Фенер» уже встретился со старшим братом Паскуаля, который представляет интересы тренера «Зенита», и в клубе остались довольны разговором. Контракт самого тренера с «Зенитом» действует до лета 2024 года.

Ранее претендентом на пост главного тренера «Фенербахче» называли Димитриса Итудиса из ЦСКА, а самого Хави Паскуаля отправляли в израильский «Маккаби».