Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:01

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» прокомментировал победу над ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович подвел итоги третьего матча серии полуфинала Единой лиги ВТБ против ЦСКА (94:82).

«Сыграли так, как и полагается команде — хорошо делились мячом в нападении, страховали друг друга в защите. Отдельные слова благодарности болельщикам. ЦСКА — опытный коллектив, искушённый в матчах такого накала. В определенный момент они смогли нас догнать, начали диктовать свой стиль игры, но трибуны дали нам необходимый эмоциональный заряд, мы вернули нити игры в свои руки и уже до конца матча их не выпускали», — цитирует тренера сайт лиги.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА.

Четвертый матч противостояния пройдет также в Краснодаре 12 мая.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/motli-provodit-luchshij-match-v-lige-loko-sokrashhaet-otstavanie-ot-tsska/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
1
0
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Эпопея с трансфером Эрлинга Холанда окончена. Вундеркинда из Норвегии не смогли купить даже «Реал» и «Барселона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итудис прокомментировал первое поражение ЦСКА в серии против «Локомотива-Кубани»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости