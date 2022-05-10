И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» прокомментировал победу над ЦСКА

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович подвел итоги третьего матча серии полуфинала Единой лиги ВТБ против ЦСКА (94:82).

«Сыграли так, как и полагается команде — хорошо делились мячом в нападении, страховали друг друга в защите. Отдельные слова благодарности болельщикам. ЦСКА — опытный коллектив, искушённый в матчах такого накала. В определенный момент они смогли нас догнать, начали диктовать свой стиль игры, но трибуны дали нам необходимый эмоциональный заряд, мы вернули нити игры в свои руки и уже до конца матча их не выпускали», — цитирует тренера сайт лиги.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА.

Четвертый матч противостояния пройдет также в Краснодаре 12 мая.