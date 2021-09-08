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Источник: ЦСКА хочет получить 600 тысяч долларов за Майка Джеймса

18:23
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Разыгрывающий Майк Джеймс намерен покинуть клуб. Однако ситуацию осложняет тот факт, что у американца действующий контракт до конца сезона-2022/23, сообщает Total Basket.

ЦСКА готов расстаться с игроком, на которого не рассчитывает главным тренер Димитрис Итудис. Однако московский клуб хочет получить за баскетболиста 600 тысяч долларов.

После отстранения от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Джеймс во второй части прошлого сезона выступал за «Бруклин Нетс», который в итоге не стал делать ему квалификационное предложение летом.

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Иван Шитик все материалы автора

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