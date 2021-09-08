Источник: ЦСКА хочет получить 600 тысяч долларов за Майка Джеймса
Разыгрывающий Майк Джеймс намерен покинуть клуб. Однако ситуацию осложняет тот факт, что у американца действующий контракт до конца сезона-2022/23, сообщает Total Basket.
ЦСКА готов расстаться с игроком, на которого не рассчитывает главным тренер Димитрис Итудис. Однако московский клуб хочет получить за баскетболиста 600 тысяч долларов.
После отстранения от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Джеймс во второй части прошлого сезона выступал за «Бруклин Нетс», который в итоге не стал делать ему квалификационное предложение летом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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