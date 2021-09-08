Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Форвард Даррал Уиллис стал игроком «Енисея»

15:50
Теги:

«Енисей» на официальном сайте объявил о подписании контракта с тяжелым форвардом Дарралом Уиллисом.

25-летний американец известен в России по выступлениям за «Нижний Новгород» в сезоне-19/20. Прошлый сезон Уиллис начал в чемпионате Франции в составе «Монако», а в январе 2021-го перешел в итальянскую «Брешию».

«Уиллис имеет опыт игры в Единой Лиге ВТБ. Будем его наигрывать на четвертой и пятой позициях. Ожидаем его доминирования на обоих щитах в защите и нападении», — прокомментировал подписание главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.

Дополнительная информация:

https://vk.com/bc_enisey?w=wall-29339365_78572

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Вот тут Карпин ни при чем. Мальту дома надо громить вообще без тренера
Россия разделала Испанию. Но рискует остаться на третьем месте в группе
«Дал слово родителям и семье, что не вернусь в сборную». Акинфеев — о сборной России, ЦСКА и прошлом
Россия — Мальта: Смолов — капитан, Осипенко в стартовом составе
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд