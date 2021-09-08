Форвард Даррал Уиллис стал игроком «Енисея»
«Енисей» на официальном сайте объявил о подписании контракта с тяжелым форвардом Дарралом Уиллисом.
25-летний американец известен в России по выступлениям за «Нижний Новгород» в сезоне-19/20. Прошлый сезон Уиллис начал в чемпионате Франции в составе «Монако», а в январе 2021-го перешел в итальянскую «Брешию».
«Уиллис имеет опыт игры в Единой Лиге ВТБ. Будем его наигрывать на четвертой и пятой позициях. Ожидаем его доминирования на обоих щитах в защите и нападении», — прокомментировал подписание главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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