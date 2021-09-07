Недавно он подменял Кайри Ирвинга, а теперь играет с любителями. Майк Джеймс по-прежнему главная головная боль ЦСКА

Американец продолжает получать по 250 тысяч долларов в месяц.

История взаимоотношений ЦСКА и Майка Джеймса — сериал с закрученным сюжетом, где главный герой не просто меняет декорации, а переживает глобальный внутренний переворот. Успешный (не законченный из-за пандемии) сезон, новый трехлетний контракт и роль лидера, множество индивидуальных призов и признание болельщиков за сумасшедшие попадания на последних секундах... Казалось, что игрок и клуб нашли друг друга и двигаются к главной цели — победе в Евролиге. Но затем последовал конфликт с тренером и партнерами по команде, второй шанс, который разыгрывающему выбил президент клуба, очередной демарш и, наконец, отъезд 31-летнего скорера в НБА...

Ссылка во вторую команду

Сезон-2020/21 Майк заканчивал в «Бруклине», который из-за травм потерял половину своей задней линии. Там Джеймс быстро сошелся с Кевином Дюрантом, поучаствовал, возможно, в самой крутой атаке сезона, играл по 30 минут в плей-офф. Парадокс, но у скандалиста Джеймса была реальная возможность стать чемпионом НБА. Все надежды перечеркнуло поражение «Нетс» от «Милуоки» в полуфинальной серии «Востока». Команда Стива Нэша вела 2:0 и 3:2, но в итоге уступила будущим обладателям Кубка Ларри О'Брайана в семи матчах.

Truly saving the best for last.



? Your @MaimondiesMC Play of the Game pic.twitter.com/GKbPwcALmB — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 17, 2021

Было понятно, что остаться в звездном «Бруклине» шансов нет, но получить контракт от другого клуба НБА — вполне. В ЦСКА тоже на это рассчитывали. Бай-аут за игрока составлял 600 тысяч долларов, совсем не лишние деньги для клуба. Ведь в прошлом сезоне пришлось попросить дополнительные средства на подписание Иффе Лундберга и Майкла Эрика. Но подписать контракт с Джеймсом, у которого сложился не лучший имидж в европейском баскетболе, так никто и не решился. 23 августа американец вернулся в Москву.

«На сегодня клуб и игрок не пришли к согласию по условиям расторжения контракта, поэтому Майк, как и другие имеющие соглашения с ЦСКА баскетболисты, будет находиться в расположении клуба, — отмечалось на сайте армейцев. — При этом Джеймс будет тренироваться индивидуально, не подключаясь к работе с основной командой».

Пока Майк играет в товарищеских матчах за ЦСКА-2. В проигранном поединке против «Самары» разыгрывающий набрал 5 очков, 2 подбора и 2 блок-шота, а в игре против БК «Московский» (наполовину составленного из любителей) — 14 очков, 6 подборов и 6 передач за 25 минут на паркете. Вторая команда армейцев победила в овертайме. Будет круто, если американец сыграет за ЦСКА-2 в суперлиге-1. Возможно, таким способом второй по силе турнир российского баскетбола хоть немного привлечет к себе внимание.

Сейчас многие хорошие люди находятся в ожидании

В своем твиттере Джеймс пояснил, что спокойно относится к своему новому статусу.

— Нет ничего позорного в том, что я все еще без работы, — написал Майк. — Слышал, что Китай в этом году закрыт для иностранных игроков. В НБА попасть трудно, там свободных мест не бывает. Сейчас многие хорошие люди находятся в ожидании. Я один из них.

В другом посте Джеймс сообщил, что, когда он не работает, твиттер становится для него местом развлечений. Один из пользователей предложил баскетболисту поработать в ресторане быстрого питания: «В моем местном фастфуде нужны работники. Мог бы связать тебя с ними, если есть желание».

— А они смогут заплатить 2,5 миллиона, которые я получаю? Потому что если да, то я за, — ответил разыгрывающий.