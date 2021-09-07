Недавно он подменял Кайри Ирвинга, а теперь играет с любителями. Майк Джеймс по-прежнему главная головная боль ЦСКА
История взаимоотношений ЦСКА и Майка Джеймса — сериал с закрученным сюжетом, где главный герой не просто меняет декорации, а переживает глобальный внутренний переворот. Успешный (не законченный из-за пандемии) сезон, новый трехлетний контракт и роль лидера, множество индивидуальных призов и признание болельщиков за сумасшедшие попадания на последних секундах... Казалось, что игрок и клуб нашли друг друга и двигаются к главной цели — победе в Евролиге. Но затем последовал конфликт с тренером и партнерами по команде, второй шанс, который разыгрывающему выбил президент клуба, очередной демарш и, наконец, отъезд 31-летнего скорера в НБА...
Ссылка во вторую команду
Сезон-2020/21 Майк заканчивал в «Бруклине», который из-за травм потерял половину своей задней линии. Там Джеймс быстро сошелся с Кевином Дюрантом, поучаствовал, возможно, в самой крутой атаке сезона, играл по 30 минут в плей-офф. Парадокс, но у скандалиста Джеймса была реальная возможность стать чемпионом НБА. Все надежды перечеркнуло поражение «Нетс» от «Милуоки» в полуфинальной серии «Востока». Команда Стива Нэша вела 2:0 и 3:2, но в итоге уступила будущим обладателям Кубка Ларри О'Брайана в семи матчах.
Было понятно, что остаться в звездном «Бруклине» шансов нет, но получить контракт от другого клуба НБА — вполне. В ЦСКА тоже на это рассчитывали. Бай-аут за игрока составлял 600 тысяч долларов, совсем не лишние деньги для клуба. Ведь в прошлом сезоне пришлось попросить дополнительные средства на подписание Иффе Лундберга и Майкла Эрика. Но подписать контракт с Джеймсом, у которого сложился не лучший имидж в европейском баскетболе, так никто и не решился. 23 августа американец вернулся в Москву.
«На сегодня клуб и игрок не пришли к согласию по условиям расторжения контракта, поэтому Майк, как и другие имеющие соглашения с ЦСКА баскетболисты, будет находиться в расположении клуба, — отмечалось на сайте армейцев. — При этом Джеймс будет тренироваться индивидуально, не подключаясь к работе с основной командой».
Пока Майк играет в товарищеских матчах за ЦСКА-2. В проигранном поединке против «Самары» разыгрывающий набрал 5 очков, 2 подбора и 2 блок-шота, а в игре против БК «Московский» (наполовину составленного из любителей) — 14 очков, 6 подборов и 6 передач за 25 минут на паркете. Вторая команда армейцев победила в овертайме. Будет круто, если американец сыграет за ЦСКА-2 в суперлиге-1. Возможно, таким способом второй по силе турнир российского баскетбола хоть немного привлечет к себе внимание.
Сейчас многие хорошие люди находятся в ожидании
В своем твиттере Джеймс пояснил, что спокойно относится к своему новому статусу.
— Нет ничего позорного в том, что я все еще без работы, — написал Майк. — Слышал, что Китай в этом году закрыт для иностранных игроков. В НБА попасть трудно, там свободных мест не бывает. Сейчас многие хорошие люди находятся в ожидании. Я один из них.
В другом посте Джеймс сообщил, что, когда он не работает, твиттер становится для него местом развлечений. Один из пользователей предложил баскетболисту поработать в ресторане быстрого питания: «В моем местном фастфуде нужны работники. Мог бы связать тебя с ними, если есть желание».
— А они смогут заплатить 2,5 миллиона, которые я получаю? Потому что если да, то я за, — ответил разыгрывающий.
За сезон в ЦСКА Джеймс зарабатывает 2,5 миллиона долларов, или 250 тысяч в месяц. В европейском баскетболе больше получают только Никола Миротич, Шейн Ларкин и Василие Мицич. При этом похоже, что на компромисс американец идти не собирается и хочет получить от москвичей всю сумму за оставшиеся два года контракта. Ранее Джеймс заявил, что хочет завершить карьеру как раз через два года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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