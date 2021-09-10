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Рион Браун стал игроком «Енисея»

05:37

Форвард Рион Браун стал новичком красноярского «Енисея». 3 сентября игроку исполнилось 30 лет.

«Браун играл в больших клубах, на высшем уровне. Надеюсь, что и в обороне, и в нападении он внесет большой вклад в нашу команду», — отметил главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.

В прошлом сезоне Браун играл за «Цедевиту-Олимпию». Он сыграл в 24 матчах Адриатической лиги, набирая в среднем по 10,3 очка, 4,9 подбора, 1,4 передачи и 1,3 перехвата.

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Евгений Козинов все материалы автора

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