Рион Браун стал игроком «Енисея»
Форвард Рион Браун стал новичком красноярского «Енисея». 3 сентября игроку исполнилось 30 лет.
«Браун играл в больших клубах, на высшем уровне. Надеюсь, что и в обороне, и в нападении он внесет большой вклад в нашу команду», — отметил главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.
В прошлом сезоне Браун играл за «Цедевиту-Олимпию». Он сыграл в 24 матчах Адриатической лиги, набирая в среднем по 10,3 очка, 4,9 подбора, 1,4 передачи и 1,3 перехвата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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