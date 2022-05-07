Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубани» прокомментировал второе поражение от ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубани» Бранко Максимович подвел итоги второго матча серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (72:86).

«Игра разделилась на две части. Несмотря на незабитые открытые броски и нереализованные штрафные в первой половине — мы были очень близки к сопернику в счете. Но после перерыва у игроков потерялось чувство командной игры — действовали слишком индивидуально. А в матче против ЦСКА достаточно одного неподготовленного и неоправданного броска — и все, соперник тут же накажет за это. Мы мало двигали мяч в нападении, в защите не отрабатывали установки. Да и в целом допустили слишком много ошибок. В первую очередь это касается нашей молодежи. Да, мы понимаем, что матчи против ЦСКА — это серьезное давление, в том числе эмоциональное, но с этим нужно справляться и необходимо делать то, что отрабатываем в процессе подготовки», — приводит слова тренера сайт «Локо».

ЦСКА ведет в серии 2-0. Третий матч состоится 10 мая в Краснодаре.