Форвард «Зенита» признан лучшим защищающимся игроком чемпионата Единой лиги ВТБ

Форвард «Зенита» Джордан Мики признан лучшим защищающимся игроком чемпионата Единой лиги ВТБ-2021/22, сообщает сайт лиги.

В завершившемся регулярном чемпионате Мики провел 13 матчей, в которых в среднем набирал 13,5 очка и совершал 4,2 подбора и 1,8 передачи. Форвард оказался лучшим в «Зените» по перехватам (1,2), а санкт-петербургская команда стала второй в регулярном чемпионате по игре в обороне, пропуская в среднем лишь 74,0 очка за матч.

Приз в номинации «Лучший защитный игрок» вручается в восьмой раз — его первым обладателем стал Александр Каун из ЦСКА.

Джордан Мики стал первым игроком «Зенита» в истории лиги, получившим эту награду.