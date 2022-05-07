Итудис: «Просто использовали преимущество домашней площадки»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (86:72).

«Для нас это была очень хорошая игра, лучше, чем первая, в том плане, что когда у нас была инициатива, мы ее сохраняли, у нас практически не было провалов, мы не позволяли сопернику набирать больше 20 очков в каждой четверти. Мы хорошо двигали мяч и использовали бреши, которые оставляла нам защита «Локо», когда они были сосредоточены на защите против Алекса Шведа, Уилла Клайберна и Эла Фримэна.

В плей-офф маленькие детали превращаются в большие. Сегодня Эл сыграл для нас важную роль после того, как пропустил две предыдущие игры, принес нам дополнительные очки, помог хорошей защитой. Также у соперника было 13 подборов в нападении в первой половине, и, хотя мы проиграли по подборам в этой игре, мы обыграли их в этой категории во второй половине, упустив на своем щите всего 4 отскока, были сфокусированы на этом.

Сейчас мы просто использовали преимущество домашней площадки. Это еще не конец, и нас ждет битва на выезде. Теперь у нас есть видение того, как выглядит игра, когда борешься с «Локо». Мы полны решимости, мы понимаем конкурентоспособность нашего соперника», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

ЦСКА ведет в серии 2-0. Третий матч состоится 10 мая в Краснодаре.