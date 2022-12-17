Хортон — о поражении от ЦСКА: «Можем играть гораздо лучше — надо просто поскорее разобраться с ошибками»

Форвард «Локомотива-Кубани» Крис Хортон прокомментировал поражение от ЦСКА (80:94) в Единой лиге ВТБ. Для него это была дебютная игра за краснодарскую команду.

«Дебютировать против самой сильной команды сезона в лиге было довольно волнительно. Жаль, что нам не удалось показать результат получше, но, думаю, что матч выдался интересным. У нас сразу два новичка. Мы с Джошем успели усвоить некоторые комбинации, но ошибок было гораздо больше. Против ЦСКА у нас была хорошая первая четверть, может, еще начало второй — а потом ошибок стало слишком много. И ведь их легко исправить. Как только мы исправим эти ошибки, сразу заиграем совсем по-другому.

Я заметил, что ЦСКА — это команда бойцов с большим чувством собственного достоинства. Их так просто не сломить. Но, скажу еще раз, мы можем играть гораздо лучше — надо просто поскорее разобраться с ошибками», — приводит пресс-служба клуба слова Хортона.

ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 17 матчей. Команда занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» находится на шестой строчке.