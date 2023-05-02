Хортон: «Это самая важная победа в моей карьере»

Форвард «Локомотива-Кубани» Крис Хортон прокомментировал победу над ЦСКА (103:100 ОТ) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии 4-3.

«Самые лучшие чувства испытываю. Сложно описать то, что мы только что сотворили. Думаю, что это самая важная победа в моей баскетбольной карьере. Мы прекрасно провели матч, и я очень рад за команду и за фанатов, что мы успешно решили столь сложную задачу.

Мы вгрызлись, дружно и мощно вгрызлись в ход игры. Повысили уровень агрессии в защите и атаке. Вы знаете, любой матч состоит из рывков — то одна команда делает рывок, то другая. После того, как мы взялись за дело посерьезнее, наши рывки стали более продолжительными — и в итоге это сказалось», — цитирует пресс-служба клуба Хортона.

В финале турнира краснодарская команда сыграет с победителем пары УНИКС — «Зенит» (3-3).