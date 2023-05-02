Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:40

Капитан «Локомотива» рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале Единой лиги ВТБ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан «Локомотива-Кубани» Дмитрий Узинский прокомментировал победу над ЦСКА (103:100 ОТ) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии 4-3.

«Я верил, все верили — и все в итоге получилось. Что главное — это концентрация и внимание. Тренер призывал нас всех успокоиться, и здорово, что нам этой удалось. У нас хороший состав, каждый готов заменить другого. Все бьются друг за друга, молодцы, всех поздравляю», — цитирует пресс-служба клуба Узинского.

Также он рассказал, с кем бы хотел сыграть в финальной серии.

«Ну, интересная была бы вывеска «Битва «Баскет-Холлов». А вообще, не так уж важно — обе команды сильные, лёгких матчей точно не будет», — добавил Узинский.

В финале турнира краснодарская команда сыграет с победителем пары УНИКС — «Зенит» (3-3).

Источник: https://lokobasket.com/news/232402/
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
0
Читайте также
«Сиэтл» выбил «Колорадо» из плей-офф НХЛ
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Эндокринолог указала на вред употребления кефира на ночь
США пообещали Украине дополнительные поставки оружия
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хортон: «Это самая важная победа в моей карьере»

Мартюк: «В конце игры тело еще было готово играть, а вот эмоционально уже тяжело было»
Новости
RSS RSS
Все новости