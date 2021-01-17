«Химки» проиграли УНИКСу, несмотря на 32 очка Шведа

УНИКС победил «Химки» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 93:87. Самым результативным игроком стал баскетболист подмосковной команды Алексей Швед, набравший 32 очка.

Еще в одной игре «Зелена-Гура» одолела «Цмоки-Минск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — «Зелена-Гура» — 75:80 (25:12, 23:19, 15:29, 12:20)

Ц: Лоури (14), Кук (12 + 16 подборов), Белянков (12), Клайберн (12).

З: Лундберг (23), Фрейманис (16), Ричард (12), Уильямс (10), Берзиньш (10 + 10 подборов), Гросселл (3 + 11 подборов)

«Химки» — УНИКС (Казань) — 87:93 (21:21, 25:24, 17:20, 24:28)

Х: Швед (32), Макколлум (20), Мики (16).

У: Браун (21), Д. Смит (20), Уайт (19), Кэнэн (16).