"Химки" обыграли "Астану"

"Химки" выиграли у "Астаны" (93:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Янис Тимма, который набрал 26 очков. 22 очка набрал Алексей Швед. У гостей 19 очков набрал Джей Джей О’Брайен, 17 - Майкл Дженкинс.

"Химки" занимают третье место в турнирной таблице. "Астана" на шестом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Химки" - "Астана" (Нур-Султан) - 93:80 (25:23, 24:23, 18:18, 26:16)

25 марта. Химки. "БЦ МО".

Все о Единой лиге ВТБ - здесь.