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13 декабря, 23:54

Базаревич: «Мы сопротивлялись, ЦСКА местами нам что-то позволял»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Как мы и говорили перед игрой: чтобы иметь больше шансов — нужно быть лучше готовыми. ЦСКА, да еще и на его площадке, можно поймать только на его не очень хорошем состоянии и самим подготовившись хоть к каким-то сюрпризам. С этим было сложновато, у нас сама игра еще недоустаканенная: травмы, новая команда, много не очень опытных ребят... Поэтому какие-то вещи сегодня были неплохими, какие-то были плохими.

Мы сопротивлялись, ЦСКА местами нам что-то позволял — но в третьей четверти соперник просто попал с очень хорошим процентом. Это частично наши ошибки, частично — мастерство игроков ЦСКА: Швед забил, Уйэр пришел, бросил — попал... И как будто бы и разница была не такой большой, но не было ощущения, что мы сейчас еще прибавим — и достанем», — приводит слова тренера сайт «Самары».

Источник: https://bcsamara.com/news/?id=4993
БК Самара
БК ЦСКА
Сергей Базаревич
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