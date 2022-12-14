Американский защитник Аллен может покинуть «Парму»

Американский защитник Брайон Аллен покинет пермскую «Парму», сообщает главный редактор Sportando Эмилиано Карчиа.

Источник не уточняет куда именно перейдет 30-летний американец.

Аллен является вторым в списке самых результативных игроков Единой лиги ВТБ. В среднем он набирает 18 очков за игру.

«Парма» подписала защитника летом 2022 года, контракт на один год. Всего в текущем сезоне он сыграл за команду 10 матчей.