Главный тренер «Пари НН» Лукич об уходе Аллена: «Он обматерил тренера»

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич в интервью «СЭ» рассказал о причинах ухода Драгана Апича и Брайона Аллена, покинувших расположение российской команды на прошлой неделе.

«Апич сам изъявил желание уйти (подписал контракт с французским «Ле-Маном». — Прим. «СЭ»). Мы не удерживаем в таких случаях, — сказал «СЭ» Лукич. — Аллен, я вам откровенно скажу, по ходу матча с «Самарой» обматерил моего коллегу Сергея Козина, который в той встрече выполнял роль главного тренера. Я сразу сказал генеральному менеджеру, что такие баскетболисты не нужны моей команде. Такое недопустимо никому.

Сейчас в «НН» остались единомышленники. Это видно по действиям ребят, как они бьются друг за друга. При этом я не исключаю, что мы, возможно, подпишем кого-то на рынке свободных агентов. Мониторим ситуацию, но главное — здоровье».

«Пари НН» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, одержав 6 побед в 24 матчах.