Райкович — о победе над «Пари НН» на последних секундах: «Нужно верить в волшебство»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Пари НН» (104:96) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Баскетбол — волшебная игра. Нужно верить в волшебство. Мы продолжали верить — и победили. Поздравляю «Нижний Новгород», они провели отличный матч, они отлично бросали издали: 17 из 35 — шикарный показатель. Мы играли не идеально, но боролись до конца. Такие матчи еще будут. Важно верить в себя и в товарищей по команде», — приводит пресс-служба клуба слова Райковича.

ЦСКА с 21 победой в 24 матчах продолжает лидировать в турнирной таблице. «Пари НН» идет на 13-й строчке — 6 побед в 24 матчах.