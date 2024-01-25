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Сегодня, 14:00

Лукич о своей мечте: «Хочу, чтобы «Пари НН» возглавил нижегородец»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич в интервью «СЭ» объяснил, почему он выполнял функцию ассистента в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой». Командой руководил его помощник Сергей Козин.

«Это мое желание и моя личная договоренность с Сергеем Юрьевичем [Пановым], — отметил «СЭ» Лукич. — Чтобы после моего ухода «НН» возглавил нижегородец. Козин действительно хороший тренер. И то, что он возглавляет команду в Кубке и некоторых матчах Лиги ВТБ… Мы ничего не теряем. А он приобретает огромный опыт, который не получить больше нигде. Да, многие удивились. Извиняюсь, что не взял громкоговоритель и не сказал о своих намерениях во всеуслышание. (улыбается)

Нормально ли это восприняли игроки? Нормально, конечно. Я откровенно говорю: в ближайшее время мы увидим Козина в качестве главного тренера «Пари НН». Он заслуживает этого и может успешно справиться с задачей. Вы помните хотя бы одного нижегородца, работающего главным тренером в высшем дивизионе российского баскетбола? Так давайте его вырастим. Это моя огромная мечта».

Козин также является ассистентом Лукича в сборной России.

 
Зоран Лукич. «Хочу, чтобы после меня команду возглавил нижегородец. Это моя мечта». Сильные слова Лукича

 

БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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