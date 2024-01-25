«Хочу, чтобы после меня команду возглавил нижегородец. Это моя мечта». Сильные слова Лукича

Наставник «Пари НН» и сборной России — о тяжелом сезоне и Играх дружбы.

В среду, 24 января, в Москве состоялся один из самых безумных матчей в истории Единой лиги ВТБ. В Москве «Пари НН» на протяжении всей встречи переигрывал лидеров сезона. Парни Зорана Лукича, казалось бы, смогли обеспечить и спокойную концовку. После двух точных штрафных Евгения Бабурина повели «+5», а до финальной сирены оставалось всего 6 секунд. Однако игроки хозяев решили бороться до последнего. За пару секунд Мело Тримбл набрал 2 очка без сопротивления, а затем Бабурин допустил потерю при вводе мяча из-за лицевой. Перехвативший мяч Каспер Уэйр забросил «трешку» под сирену — 92:92, овертайм! На дополнительную пятиминутку у гостей уже не хватило сил.

«Женя хотел отдать мяч Хвостову, который стоял в метре от него и был готов получить передачу, — прокомментировал решающий эпизод встречи Лукич. — Но тут Ганькевич начал кричать: «Буба, Буба, Буба!» У капитана сработал инстинкт, и он отдал длинный пас на нашего центрового. Хотел ли он этого? Нет. Но инстинкт сработал. Ругал ли я Бабурина за это решение? Нет, зачем ругать капитана? Что сделано, то сделано. Двигаемся дальше. Главное, чтобы все оставались здоровыми (стучит по дереву). Но подарок ЦСКА мы сделали знатный. Новогодний».

Нижегородцы потерпели 18 поражений в 24 матчах. Побороться за место в плей-офф Лиги ВТБ будет очень сложно, хотя Лукич не унывает. Об этом 52-летний специалист рассказал в интервью «СЭ».

Брайан Аллен. Фото БК «Пари НН»

Аллен обматерил моего ассистента. Такие игроки не нужны моей команде

— Нижний выдал два суперматча с «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Получается, что на грандов другой настрой или все дело в том, что возвращаются травмированные?

— Безусловно, второе. В этом году у нас какое-то сумасшедшее невезение с травмами. Не знаю, чем это можно объяснить... Я видел, как люди получали эти повреждения. Фильмы можно снимать. Рад, что лидеры постепенно возвращаются. Хотя в матче с ЦСКА все-таки не хватало Вани Стребкова. Это системообразующий игрок для нас.

— Он близок к возвращению?

— Не буду загадывать. С нашим то еще «везение». У него обострилась старая травма.

— При этом команду продолжают покидать легионеры. На этой неделе вы попрощались с Брайоном Алленом и Драгоном Апичем. Оба были на ведущих ролях и вдруг покидают Россию...

— Апич сам изъявил желание уйти (подписал контракт с французским «Ле-Маном». - Прим. «СЭ» ). Мы не удерживаем в таких случаях. Аллен, я вам откровенно скажу, по ходу матча с «Самарой» обматерил моего коллегу Сергея Козина, который в той встрече выполнял роль главного тренера. Я сразу сказал генеральному менеджеру, что такие баскетболисты не нужны моей команде. Такое недопустимо никому.

Сейчас в «Пари НН» остались единомышленники. Это видно по действиям ребят, как они бьются друг за друга. При этом я не исключаю, что мы, возможно, подпишем кого-то на рынке свободных агентов. Мониторим ситуацию, но главное — здоровье.

Сергей Козин. Фото БК «Пари НН»

В ближайшее время мы увидим Козина в качестве главного тренера клуба

— Недавно вы взяли Антона Понкрашова. Знаю, что клубы Суперлиги отказывались от услуг титулованного игрока, но зато как здорово он играет в вашей команде...

— Слушайте, я не буду рассуждать, где мог или не мог оказаться Антон. Скажу лишь, что в матче с ЦСКА Понкрашов был большим молодцом. И дело не только в заброшенных трехочковых. Своевременные решения, игра в защите, коммуникация, понимание тактических деталей. Он внес огромный вклад... в нашу игру.

— Вы упомянули вашего ассистента Сергея Козина. Многие не поняли, почему он возглавлял команду в матче Лиги ВТБ с «Самарой». Это ваше решение?

— Да. Это мое желание и моя личная договоренность с Сергеем Юрьевичем [Пановым]. Чтобы после моего ухода «Пари НН» возглавил нижегородец. Козин действительно хороший тренер. И то, что он возглавляет команду в Кубке и некоторых матчах Лиги ВТБ... Мы ничего не теряем. А он приобретает огромный опыт, который не получить больше нигде. Да, многие удивились. Извиняюсь, что не взял громкоговоритель и не сказал о своих намерениях во всеуслышание (улыбается).

— Игроки нормально восприняли это? Ну, кроме Аллена.

— Нормально, конечно. Я откровенно говорю: в ближайшее время мы увидим Козина в качестве главного тренера «Пари НН». Он заслуживает этого и может успешно справиться с задачей. Вы помните хотя бы одного нижегородца, работающего главным тренером в высшем дивизионе российского баскетбола? Так давайте его вырастим. Это моя огромная мечта.

— Денис Годлевский покинул тренерский штаб исключительно по семейным причинам?

— Да. У него умер близкий родственник. Супруга осталась одна с детьми в Москве и не справлялась. Он попросил разрешения уехать, и мы, конечно, пошли ему навстречу. Хотя я тоже слышал разговоры, что это Зоран виноват. Застращал парня. Это не так. Денис профессионально выполнял свою работу, но тяжелая ситуация не позволила ему продолжить сотрудничество с клубом.

— Главная цель «Пари НН» в этом сезоне — Кубок России или все-таки еще поборетесь за выход в плей-офф Лиги ВТБ?

— Задача — выигрывать каждую следующую игру. Но, повторюсь, если все будут здоровы.

Фото РФБ

На Играх дружбы сыграет национальная команда

— Скоро пройдет сбор национальной команды. Будут ли товарищеские матчи в феврале?

— Мы ведем переговоры. Больше пока ничего не могу сказать. При этом команда не будет выезжать за границу, останемся в России.

— Сборная к чему-то готовится?

— Конечно. Мы сыграем в Играх дружбы в сентябре. Начнем подготовку в августе. Так что в феврале будет очень полезный сбор. Вы видели, что мы опубликовали список из 24 фамилий. Да, в нем нет опытных игроков вроде Астапковича. Но есть ребята, которых мы еще не видели в тренировочном процессе: Попов, Савин, Петенев... Продуктивно поработаем.

— То есть на Играх дружбы сыграет основной состав сборной? Не команда U-20?