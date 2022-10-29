Главный тренер «Минска» оценил игру команды в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун прокомментировал крупное поражение от «Зенита» (53:91) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Эту игру точно нельзя занести нам в актив. Я очень рад, что иногда нам удавалось справиться с волнением, на нас не давил никакой груз ответственности, у нас много что получалось, особенно в первой половине. Мы находили неплохие атаки. Но уровень мастерства имеет ключевую роль, потому что в конце атаки мы просто не могли завершить владение. Рад, что у нас есть возможность играть с командами такого уровня, думаю, это будет хорошим толчком для нас», — приводит слова Вергуна сайт лиги.

«Минск» занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда проиграла все шесть матчей на старте сезона.