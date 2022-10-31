Лукич: «Обе команды постараются сыграть с максимальной самоотдачей»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с МБА.

«Во время предсезонной подготовки и в первых матчах чемпионата МБА четко заявила о себе, как об одном из самых сложных соперников. Они способны угрожать любому коллективу в Единой лиге ВТБ, играют с огромной энергией и в защите, и в нападении. Организованная внутри коллектива система позволяет им диктовать свой стиль игры, и он крайне непростой для оппонентов. Если не отвечать им на каждом сантиметре площадки, можно заплатить большую цену.

И мы, и МБА в прошлом раунде провели тяжелые матчи, что не будет оправданием ни для нас, ни для них. Обе команды постараются сыграть с максимальной самоотдачей", — цитирует Лукича пресс-служба официального сайта клуба.

Сегодня, 31 октября, «Нижний Новгород» примет МБА на своей площадке. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

На данный момент команда Лукича занимает 4-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (10 очков), МБА — шестое, набрав на одно очко меньше.