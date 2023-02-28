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Анзулович — о матче с «Самарой»: «Мы счастливы победить такого соперника»

Мария Гусева
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу над «Самарой» (74:69) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю свою команду, — приводит пресс-служба лиги слова Анзуловича. — Я удовлетворен игрой, особенно на протяжении пятнадцати минут в третьей и четвертой четвертях, за исключением последних пяти минут: мы контролировали мяч, контролировали игру. В последние минуты мы дали «Самаре» шанс вернуться, но, в целом, это была наша «умная» игра: мы работали, как команда, у нас менталитет единого коллектива. И, конечно, мы счастливы победить такого соперника».

В следующем матче «Самара» сыграет с «Минском» 3 марта. «Енисей» в этот же день встретится с «Автодором».

БК Енисей
БК Самара
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