Главный тренер ЦСКА Райкович поздравил команду с 20-й победой подряд

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал гостевую победу над «Нижним Новгородом» (109:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, хочу поздравить свою команду с 20-й победой кряду. К этому матчу мы подошли крайне серьезно. Стартовая пятерка задала тон игры, и затем все, кто выходил на площадку, действовали с полной отдачей, не позволяя себе расслабляться. Для нас сегодняшняя победа — еще один шаг с точки зрения подготовки ко второму этапу регулярного чемпионата, где нам предстоит играть с пятеркой лучших команд лиги. Он будет сложнее, поэтому нам необходимо немного прибавить после новогодней паузы. Мы двигаемся в правильном направлении», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате, одержав 20 побед в 20 матчах. Нижегородцы идут пятыми — 11 побед в 20 играх.