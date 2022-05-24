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24 мая, 23:28

Итудис рассказал, как ЦСКА готовится к выездному матчу финала Единой лиги ВТБ против «Зенита»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке к третьему матчу финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Готовимся очень серьезно. Мы закончили две четверти, и теперь переезжаем в Санкт-Петербург. Я сказал это в начале серии и не изменил своего мнения: «Зенит» — очень хорошая команда, с отличным тренером, поэтому нужно выкладываться с первых минут. Мы знаем, что они будут реабилитироваться перед своими болельщиками, играя агрессивно, на уровне фола, поэтому нам нужно реагировать на эту агрессивность, действовать умно против их прессинга и быть готовыми выполнить наш план», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Счет в серии — 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч финальной серии до 4 побед состоится 25 мая в Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене».

Источник: https://portal.sport-express.ru/
БК Зенит
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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