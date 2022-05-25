Хезонья: «Постараемся завершить серию в Краснодаре»

Форвард УНИКС Марио Хезонья прокомментировал победу в третьем матче серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (93:87). Казанская команда ведет в серии — 2:1.

«Мы очень рады одержать победу после тяжелой дороги из Казани. Теперь постараемся максимально серьезно отнестись к четвертому матчу, который предстоит нам в четверг, и по возможности завершить серию в Краснодаре. Разберем видео, исправим ошибки, которые допустили в сегодняшнем поединке, и подойдем к следующей встрече как к финалу», — цитирует пресс-служба клуба Хезонью.

Четвертый матч серии состоится в Краснодаре 26 мая. В случае победы «Локомотива-Кубань» обладатель бронзовых медалей определится в Казани 29 мая