Главный тренер «Автодора» Руссо: «Мы хорошо подготовились, дали установки — но такое ощущение, что команда спала»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо прокомментировал поражение команды от «Самары» в матче Единой лиги ВТБ (82:87).

«У нас не получилась первая четверть — мы набрали очень мало очков, и по счету четверти это видно. Затем мы начали играть лучше, начали догонять, и в третьей четверти был момент, когда мы сравняли счет, затем сокращали до 3 очков — но соперник попадал какие-то безумные броски. Мы же безумно плохо в эти моменты играли в защите, отпускали соперника вперед — и на этом все для нас закончилось. Неудачное начало? Нет конкретного ответа. Мы хорошо подготовились, все проговорили, дали установки — но такое ощущение, что команда спала...» — цитирует Базаревича пресс-служба самарского клуба.

«Самара» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Автодор» — девятый.