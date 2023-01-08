Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:57

Определились составы групп на втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В сезоне-2022/23 регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ проходит в два этапа.

По итогам первого этапа 6 лучших команд попадали в группу «А» и автоматически выходят в плей-офф, 6 других команд будут играть между собой в группе «Б».

Первая шестерка: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», МБА, «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань».

Вторая шестерка: «Парма», «Самара», «Автодор», «Енисей», «Астана», «Минск».

Таким образом, шестеро участников плей-офф-2023 Единой лиги ВТБ уже известны, неясны только их окончательные позиции. Главная интрига второй шестерки заключается в борьбе за два последних места в постсезонке, интрига у лучших в том, у кого будет преимущество площадки.

Второй этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет с конца января по конец марта.

БК Автодор
БК Астана
БК Енисей
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК МБА
БК Минск
БК Нижний Новгород
БК Парма (Пермь)
БК Самара
БК УНИКС
БК ЦСКА
0
Читайте также
Главные скандалы года. Интервью Роналду, братские разборки Погба и издевательства Мартинеса над Мбаппе
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Автодора» Руссо: «Мы хорошо подготовились, дали установки — но такое ощущение, что команда спала»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости