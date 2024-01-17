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Сегодня, 09:00

Глава совета тренеров Евролиги объяснил, почему Паскуаль остается в «Зените»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Руководитель совета тренеров Евролиги Горан Шашич не удивлен решением наставника «Зенита» Чави Паскуаля отказать европейским грандам ради сохранения работы в Петербурге.

 
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«Много раз разговаривал с Чави на тему спортивных санкций, — отметил «СЭ» Шашич. — Тот факт, что он остался в России и уважает контракт с «Зенитом», говорит о его профессионализме и понимании этики спорта. Конечно, есть люди, которые скажут, что Паскуаль проигрывает от этого. Уже второй сезон не работает в Евролиге. Это плохо для резюме, но я думаю, что в этом конкретном случае этические мотивы гораздо выше упущенной возможности тренировать в главном турнире Старого Света.

Почему я так говорю? Как однажды сказал Желько Обрадович, в 1990-е годы сербам было очень трудно жить за границей из-за западной пропаганды. Прочувствовал это на себе. Я родился и вырос в Германии. Все вокруг читали новости, которые носили в высшей степени пропагандистский характер. Мне это очень не нравилось, и при любой возможности я пытался доказывать окружающим, что СМИ искажают истину, подают ситуацию однобоко. Прошло почти 20 лет, но многие люди по-прежнему продолжают исключительно доверять СМИ, которые считаются уважаемыми. И искреннее верят этому. Не перепроверяют факты, не хотят узнать аргументы другой стороны.

Поэтому я считаю, что Чави делает очень важную вещь. Тот факт, что супервостребованный тренер остается в России, показывает, что спорт должен быть вне политики. Спорт должен объединять людей. Спорт не знает границ. И когда, например, друзья Паскуаля приезжают в Россию, у них возникает другая картина происходящего. Совсем не то, что они читают про вашу страну в своих СМИ. Сам Чави всегда говорит о красоте Петербурга, о том, как здесь все хорошо организовано, насколько люди отзывчивы, дружелюбны, всегда готовы помочь ему».

Паскуаль возглавляет «Зенит» с середины февраля 2020 года.

БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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Глава совета тренеров Евролиги считает, что «Зенит» движется в сторону большого европейского клуба, несмотря на санкции

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