«Локомотив-Кубань» уволил Евгения Пашутина с поста главного тренера команды

«Локомотив-Кубань» объявил об увольнении Евгения Пашутина с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера станет Бранко Максимович.

«Мы благодарим Евгения Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определенных успехов. Однако в последнее время — уже довольно продолжительное — «Локо» не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение. Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием», — приводит пресс-служба железнодорожников слова президента клуба Андрея Ведищева.

Пашутин возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2019 года. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ-2021/22 с 5 победами и 3 поражениями, в Еврокубке краснодарцы идут на 3-й строчке в группе А с 5 победами и 2 поражениями.