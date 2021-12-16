«Локомотив-Кубань» уволил Евгения Пашутина с поста главного тренера команды
«Локомотив-Кубань» объявил об увольнении Евгения Пашутина с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера станет Бранко Максимович.
«Мы благодарим Евгения Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определенных успехов. Однако в последнее время — уже довольно продолжительное — «Локо» не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение. Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием», — приводит пресс-служба железнодорожников слова президента клуба Андрея Ведищева.
Пашутин возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2019 года. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ-2021/22 с 5 победами и 3 поражениями, в Еврокубке краснодарцы идут на 3-й строчке в группе А с 5 победами и 2 поражениями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю