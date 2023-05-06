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Сегодня, 11:28

Форвард УНИКСа Лабери: «На первый план в решающей серии выйдут физическая готовность и защита»

Мария Гусева
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Форвард УНИКСа Луи Лабери поделился ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Мы очень рады пробиться в финал, — цитирует пресс-служба клуба Лабери. — Обыграть на пути к нему действующего чемпиона дорогого стоит. Седьмой матч подарил всем нам много трогательных моментов. Меня поразило, что казанские болельщики плакали от счастья после победы УНИКСа. Следует отдать должное «Локомотиву-Кубань», который в своем полуфинале взял верх над таким именитым и титулованным клубом, как ЦСКА. Их серия получилась не менее захватывающей. В регулярном сезоне мы дважды обменялись победами с «Локо», но сейчас те результаты не имеют никакого значения. Игра обеих команд сильно изменилась, а финал — совсем другая история. Считаю, что на первый план в решающей серии выйдут физическая готовность и защита».

Первый матч серии до четырех побед пройдет сегодня, 6 мая, в Казани. Начало встречи — 14.00 мск.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=uniks-vs-lokomotiv-kuban-prevyu-igra-1-
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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