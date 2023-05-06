Четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа не признал вину

Четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа не признал вину и отказался от дачи показаний, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Мужчине 1992 года рождения предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 111 УК РФ) и в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Вину он не признал, от дачи показаний отказался», — говорится в сообщении.

В ночь на 2 мая баскетболиста избили у ресторана на Большой Никитской улице. Швед был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. Сообщалось, что у баскетболиста очень серьезные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.