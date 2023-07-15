Новичок «Автодора» Торнвелл: «С нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе»

Новичок «Автодора» Синдэриус Торнвелл прокомментировал подписание контракта с саратовским клубом.

«Хотел бы поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за предоставленную возможность выступать за «Автодор», — цитирует пресс-служба клуба игрока. — С нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе».

В период с 2017 по 2021 год Синдэриус выступал в НБА, защищая цвета «Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик». Всего на счету Торнвелла 160 матчей в НБА.