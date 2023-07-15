Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:34

Новичок «Автодора» Торнвелл: «С нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новичок «Автодора» Синдэриус Торнвелл прокомментировал подписание контракта с саратовским клубом.

«Хотел бы поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за предоставленную возможность выступать за «Автодор», — цитирует пресс-служба клуба игрока. — С нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе».

В период с 2017 по 2021 год Синдэриус выступал в НБА, защищая цвета «Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик». Всего на счету Торнвелла 160 матчей в НБА.

Источник: https://t.me/bcavtodor/1855
баскетбол
БК Автодор
0
Читайте также
Этот парень должен был стать новым Плющенко. Но его сломала американская тюрьма
«Старайся больше». Медведев после лучшего Уимблдона в карьере
В ФСБ сообщили о предотвращении покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
Военный РФ притворился украинцем и взял в плен трех бойцов ВСУ под Кременной
Девушка погибла после нападения медведя в Магадане
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард Курбанов продлил контракт с ЦСКА
Новости
RSS RSS
Все новости