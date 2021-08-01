Форвард «Химок» Владислав Одиноков стал игроком МБА

По информации «СЭ», один из самых талантливых российских баскетболистов — Владислав Одиноков — меняет «Химки» на МБА. У 21-летнего форварда было двухлетнее соглашение с желто-синими, но московская команда выкупила его контракт.

Владислав выигрывал Единую молодежную лигу в 2019 году, но тогда молодой баскетболист не играл большой роли в атаке своей команды, набирая 3,7 очка в «Финале восьми». А вот 2020 год получился для форварда прорывным. В феврале он стал MVP месяца в молодежной лиге ВТБ, а на момент приостановки чемпионата являлся самым результативным игроком «Химок-2». Римас Куртинайтис обратил на него внимание и подтянул к первой команде.

Дебют форварда в Лиге ВТБ пришелся на третью игру «Химок» в сезоне-2020/21. В Красноярске Куртинайтис дал молодому форварду 2,5 минуты игрового времени. Куда более ярким получились первые две игры Одинокова в Евролиге: 11 очков против «Жальгириса» в Мытищах и 11 очков против «Реала» в Мадриде. А также 5 из 6 трехочковых (83%) в первых двух матчах сильнейшего европейского турнира — серьезная заявка на то, чтобы в ближайшие годы стать хорошим стабильным снайпером.

Ярко Одиноков проявил себя и в «Финале восьми» молодежной Единой лиги-2020/21. В четвертьфинале с «Зенитом-М» он обеспечил своей команде победу над «Зенитом-М», набрал 29 очков, 7 подборов и 2 передачи. В полуфинале с ЦСКА Владислав набрал 16 очков, но этого не хватило, чтобы пройти будущих победителей турнира «ЦСКА-Юниор».

В мае агент Одинокова Андрей Широков рассказал «СЭ», что игрок намерен поучаствовать в драфте НБА-2021, но позже снял свою кандидатуру.