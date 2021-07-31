«Локомотив-Кубань» переподписал контракт с защитником Пауничем
«Локомотив-Кубань» переподписал контракт с 34-летним сербским защитником Иваном Пауничем. Новое соглашение рассчитано на 1 сезон, информирует пресс-служба клуба.
У Паунича серьезный опыт игры в чемпионате Единой лиге ВТБ. С 2010 по 2012 год выступал за «Нижний Новгород» и «Азовмаш», а в 2014 году за «Астану». Часть сезона-2020/21 он провел в составе «Локомотив-Кубань».
В составе национальной сборной Сербии в его активе серебро чемпионата Европы-2009, а также золотые медали Всемирной студенческой Универсиады.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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