Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» переподписал контракт с защитником Пауничем

18:00
Теги:

«Локомотив-Кубань» переподписал контракт с 34-летним сербским защитником Иваном Пауничем. Новое соглашение рассчитано на 1 сезон, информирует пресс-служба клуба.

У Паунича серьезный опыт игры в чемпионате Единой лиге ВТБ. С 2010 по 2012 год выступал за «Нижний Новгород» и «Азовмаш», а в 2014 году за «Астану». Часть сезона-2020/21 он провел в составе «Локомотив-Кубань».

В составе национальной сборной Сербии в его активе серебро чемпионата Европы-2009, а также золотые медали Всемирной студенческой Универсиады.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и Япония — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Путин поздравил завоевавших золото на Олимпиаде российских саблисток
Видео с места смертельного ДТП в Ленобласти с тремя авто
Ротвейлер растерзал двоих детей во время их прогулки под Москвой
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд