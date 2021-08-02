Андрей Топтунов подписал контракт с «Зенитом»
Защитник Андрей Топтунов подписал контракт с баскетбольным «Зенитом». Соглашение рассчитано на три года.
«Зенит» — это команда с большими амбициями, отличным подбором игроков и сильным тренером. Не каждому игроку дается такой шанс, особенно в моем возрасте! Я счастлив быть здесь, и постараюсь не посрамить честь людей, приложивших столько усилий к моему развитию. Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за доверие!» — приводит слова Топтунова пресс-служба клуба.
В сезоне-2020/21 19-летний баскетболист играл за «Буревестник» в Суперлиге-1. По итогу сезона он показал результативност в 11,6 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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