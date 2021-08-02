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Андрей Топтунов подписал контракт с «Зенитом»

17:06
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Защитник Андрей Топтунов подписал контракт с баскетбольным «Зенитом». Соглашение рассчитано на три года.

«Зенит» — это команда с большими амбициями, отличным подбором игроков и сильным тренером. Не каждому игроку дается такой шанс, особенно в моем возрасте! Я счастлив быть здесь, и постараюсь не посрамить честь людей, приложивших столько усилий к моему развитию. Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за доверие!»  приводит слова Топтунова пресс-служба клуба.

 

В сезоне-2020/21 19-летний баскетболист играл за «Буревестник» в Суперлиге-1. По итогу сезона он показал результативност в 11,6 очков.

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