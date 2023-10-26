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26 октября, 00:05

Вергун рассказал, что у «Минска» не получилось в матче с ЦСКА

Алина Савинова
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (84:112).

«Рад, что удалось задействовать всех ребят, дать им шанс поиграть против солидного, качественного соперника. Порадовало наше нападение, мы провели самый пока результативный матч в сезоне, особенно первой половине проводили хорошие, качественные атаки. С другой стороны, пропустили 112 очков: при всем уважении к сопернику, должны были сработать лучше, не получилось многое, что запланировали. Особенно против игры под кольцом, где ЦСКА значительно превосходит нас в габаритах и мастерстве. С другой стороны, впервые в этом сезоне выиграли подбор. Хочется добавлять и дальше», — приводит пресс-служба лиги слова Вергуна.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков за 6 игр. Армейцы не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне. Белорусский клуб идет на последней строчке. В активе «Минска» 6 очков.

ЦСКА 28 октября встретится с «Астаной», а «Минск» 2 ноября сыграет против «Руны».

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/112-ochkov-i-rekord-po-peredacham-tsska-vnov-pobezhdaet/
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