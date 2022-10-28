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Сегодня, 17:21

Форвард ЦСКА Антонов успешно перенес операцию после травмы

Алина Савинова
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Баскетболист московского клуба ЦСКА Семен Антонов был прооперирован после травмы ахиллова сухожилия правой ноги, которую он получил 23 октября в матче Единой лиги ВТБ против «Автодора» (102:75).

«Операция проведена специалистами одной из ведущих клиник Финляндии и завершилась успешно. По завершении первичного этапа восстановления под присмотром хирургов Семен вернется в Москву, где будет продолжать реабилитацию на базе клуба. Сроки возвращения игрока в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований», — сообщает пресс-служба клуба.

Антонов является бронзовым призером Олимпиады 2012 года и обладателем бронзовой награды чемпионата Европы 2011 года. За ЦСКА баскетболист выступает с 2016 года. Ранее он играл за «Нижний Новгород» и «Автодор».

Источник: https://t.me/cskabasket/4556
БК ЦСКА
Семен Антонов
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