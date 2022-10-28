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Сегодня, 16:11

Главный тренер УНИКСа Перасович поделился ожиданиями от первой в истории игры с МБА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от первого в истории матча с МБА в Единой лиге ВТБ.

«Мы готовимся к встрече с командой-открытием сезона — молодой и амбициозной МБА. Москвичи выходят заряженными на каждый матч, действуют с энергией, концентрацией и максимальной самоотдачей, всегда борются до конца и показывают качественный баскетбол. Поэтому нам предстоит непростой матч», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Матч МБА — УНИКС состоится сегодня, 28 октября. Начало — в 19.00 мск.

Московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, казанская команда — вторая.

Источник: https://unics.ru/news/novosti-komandy/?id=mba-unics-preview
БК МБА
БК УНИКС
Велимир Перасович
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