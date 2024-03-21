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Сегодня, 08:25

Астапкович — о поражении от «Енисея»: «Говорят, ЦСКА сдулся, но мы просто оступились»

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Форвард ЦСКА Антон Астапкович прокомментировал поражение от «Енисея» (65:74) в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ.

«В начале сезона говорили, что ЦСКА сдулся. Но мы хороши шли, а вчера лишь оступились. У нас бывают иногда проблемы, но мы играем на победу в чемпионате», — приводит слова Астапковича Legalbet.

Армейцы потерпели 8-е поражение в 32 матчах и занимают второе место в таблице группы А Единой лиги ВТБ. Красноярцы идут шестыми с 17 победами.

Источник: Legalbet
Баскетбол
БК Енисей
БК ЦСКА
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