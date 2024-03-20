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20 марта, 21:52

ЦСКА дома проиграл «Енисею», Мартин набрал 28 очков

Руслан Минаев
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ЦСКА дома проиграл «Енисею» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 65:74.

Самым результативным игроком встречи стал игрок гостей Джеремайя Мартин — 28 очков.

Армейцы потерпели 8-е поражение в 32 матчах и занимают второе место в таблице группы А Единой лиги ВТБ.

«Енисей» прервал серию из пяти поражений подряд — 6-е место.

Единая лига ВТБ. Второй этап. Группа А

ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 65:74 (19:18, 16:21, 20:15, 10:20)

Ц: М`Бай (16), Тримбл (13), Астапкович (8)

Е: Мартин (28), Ратэн-Мэйс (21), Хопкинс (11)

20 марта. Москва. «Мегаспорт»

БК Енисей
БК ЦСКА
16
20
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