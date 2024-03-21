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Тараканов — о поражении ЦСКА от «Енисея»: «Два с половиной человека обыгрывают армейцев»

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Бывший форвард ЦСКА Сергей Тараканов прокомментировал поражение армейцев от «Енисея» (65:74) в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ.

«11 минут без мяча с игры? Ничего не можем сделать вообще. Два с половиной человека обыгрывают команду. Есть проблемы в защите, конечно же. Мне трудно понять, когда два человека набирают 50 очков за игру. И все время находится какой-то герой, который против ЦСКА выдает матч жизни. Что Кулагин тогда выдал, что Димитриевич», — приводит слова Тараканова Legalbet.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Енисея» Джеремайя Мартин, набравший 28 очков. Его одноклубник Ксэвьер Ратэн-Мэйс закончил матч с 21 очком.

Армейцы потерпели 8-е поражение в 32 матчах и занимают второе место в таблице группы А Единой лиги ВТБ. Красноярцы идут шестыми с 17 победами.

Источник: Legalbet
Баскетбол
БК Енисей
БК ЦСКА
Сергей Тараканов
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