Фарид покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта
Форвард Кеннет Фарид покинул ЦСКА после завершения контракта, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Спасибо, что приняли меня, это было потрясающе — организация, тренеры и люди в ЦСКА, — приводит слова Фарида пресс-служба клуба. — Мне хотелось бы провести в ЦСКА весь сезон, но это бизнес, и я к этому отношусь с пониманием!».
32-летний американец стал игроком ЦСКА 16 октября. Он принял участие в 11 матчах, проводил по 9,1 минуты на паркете, набирал 2,3 очка, делал 2,6 подбора, 0,4 перехвата и 0,2 блок-шота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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