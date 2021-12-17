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Фарид покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта

12:39
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Форвард Кеннет Фарид покинул ЦСКА после завершения контракта, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Спасибо, что приняли меня, это было потрясающе — организация, тренеры и люди в ЦСКА, — приводит слова Фарида пресс-служба клуба. — Мне хотелось бы провести в ЦСКА весь сезон, но это бизнес, и я к этому отношусь с пониманием!».

32-летний американец стал игроком ЦСКА 16 октября. Он принял участие в 11 матчах, проводил по 9,1 минуты на паркете, набирал 2,3 очка, делал 2,6 подбора, 0,4 перехвата и 0,2 блок-шота.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXk9x7NtQnD

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Карен Саркисян все материалы автора
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