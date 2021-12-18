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«Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» и одержал вторую победу подряд

13:24
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«Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:79.

Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярцев Каспер Уэйр.

«Енисей» одержал вторую победу подряд, команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 3 победами и 8 поражениями. «Цмоки-Минск» идет на последней, 12-й строчке с 1 победой и 8 поражениями.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 86:79 (18:13, 21:17, 23:27, 24:22)

Е: Уэйр (22), Лемар (21), Браун (10)

Ц: Уорнер (19), Янкович, Кларк (оба — 13)

18 декабря.

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Иван Торопцев все материалы автора
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