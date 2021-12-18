«Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» и одержал вторую победу подряд
«Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:79.
Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярцев Каспер Уэйр.
«Енисей» одержал вторую победу подряд, команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 3 победами и 8 поражениями. «Цмоки-Минск» идет на последней, 12-й строчке с 1 победой и 8 поражениями.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 86:79 (18:13, 21:17, 23:27, 24:22)
Е: Уэйр (22), Лемар (21), Браун (10)
Ц: Уорнер (19), Янкович, Кларк (оба — 13)
18 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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